(Золото) Елена Феофановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.01.1911
Дата смерти25.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.01.1911
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к 1911г.лист-78,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-288
Крещение
27.01.1911
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-288,м/к-1911г.лист-78,зап.-9. | Восприемники: Новокаракубские поселяне:Саввы Николаевича Сарбаша -сын Николай и дочь Вера.
Смерть
25.07.1912
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-58,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-59
Похороны
26.07.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /