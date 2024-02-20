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Золото Алексей Феофанович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

17.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1887

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-52,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр 53
Крещение
18.03.1887
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-53,м/к-1887г.лист-52,зап.17. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Георгий Кочкин Феофан Марифу,Мария Дмитриевна Марифу
Смерть
Неизвестно
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