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Золото Михаил Феофанович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

05.05.1905

Дата смерти

27.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лис-91,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-92
Крещение
06.05.1905
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-92,м/к-1905г.лист-91,зап.33. | Восприемники: Новокаракубские поселяне; Михаил Саввич Сарбаш и сестра его Мария Сарбаш.
Крещение
02.12.1907
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-1- кадр-42,м/к-1907г.лист-41,зап.-91. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Николай Саввич Сарбаш и София Семеновна Сарбаш.
Похороны
27.12.1937
Не известно
Смерть
27.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Михаил Феофанович (1905) Дата рождения: 1905 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: начальное Профессия / место работ... Показать все
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