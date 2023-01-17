Брыкалова (Земскова) Пераскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалова (Земскова) Пераскева Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Земсков (краснов) Егор Федоров

Мать: Земскова (краснова) ?

Бракосочетание
11.11.1826

Муж: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Яков Иванов Глушенков, Иван Степанов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1829

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1832

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1837

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1839

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1841

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1842

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1844

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1845

Сын: Брыкалов Василий Иванов

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Немнонова (мемнонова) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1850

Сын: Брыкалов Дорофей Иванов

Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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