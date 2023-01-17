Брыкалова (Земскова) Пераскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1811
Бракосочетание
11.11.1826
поручители: Казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Яков Иванов Глушенков, Иван Степанов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1829
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
16.12.1832
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
23.03.1837
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
02.05.1839
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
21.05.1841
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
17.07.1842
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
19.03.1844
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
02.08.1845
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Немнонова (мемнонова) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Рождение ребёнка
05.06.1850
Отец ребёнка: Брыкалов Иван Макаров
Смерть
Неизвестно