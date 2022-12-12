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(Брыкалова) Дарья Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.03.1837

Дата смерти

18.06.1837

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1837

Отец: Брыкалов Иван Макаров

Мать: Брыкалова Пераскева Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.03.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемник - уделной кресьянин Егор Филипов Земской. Воспреемница - уделнаго кресьянина Егора Феодорова Земского дочь девица Анна Егорова
Смерть
18.06.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.06.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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