(Брыкалова) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения23.03.1837
Дата смерти18.06.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1837
Отец: Брыкалов Иван Макаров
Крещение
24.03.1837
Воспреемник - уделной кресьянин Егор Филипов Земской. Воспреемница - уделнаго кресьянина Егора Феодорова Земского дочь девица Анна Егорова
Смерть
18.06.1837
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.06.1837
на отведенном кладбище при Казанской церкви