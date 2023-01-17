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(Брыкалова) Ульяна Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1832

Дата смерти

12.05.1845

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1832

Отец: Брыкалов Иван Макаров

Мать: Брыкалова Пераскева Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.12.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: онаго ж села казенный крестьянин Фрол Гурьянов Мельников и казеннаго крестьянина Егора Федорова Краснова дочь девица Анна Егорова | Казанская церковь
Смерть
12.05.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
15.05.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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