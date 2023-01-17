(Брыкалова) Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения16.12.1832
Дата смерти12.05.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1832
Отец: Брыкалов Иван Макаров
Крещение
20.12.1832
воспреемники: онаго ж села казенный крестьянин Фрол Гурьянов Мельников и казеннаго крестьянина Егора Федорова Краснова дочь девица Анна Егорова | Казанская церковь
Смерть
12.05.1845
Причина смерти: от горячки
Похороны
15.05.1845
на отведенном кладбище при Казанской церкви