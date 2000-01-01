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Земскова (Краснова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Медведева Акилина Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Брыкалова Пераскева Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Червякова Агрипина Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсков (краснов) Егор Федоров

Смерть
Неизвестно
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