Земскова (Краснова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Медведева Акилина Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Брыкалова Пераскева Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Червякова Агрипина Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно