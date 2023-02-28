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Брыкалов Василий Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1845

Отец: Брыкалов Иван Макаров

Мать: Брыкалова Пераскева Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.08.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Онаго ж села уделнай кресьянин Павел Левонтьив Добряков и уделно кресьянская ?? женка вдова Арина Матвеева дочь Шишова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1863

Жена: Брыкалова Пелагия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - того же села удельные крестьяне Михаил Герасимов Мемнонов и Иван Михайлов Куракин; по невесте того ж села удельные крестьяне Даниил Иванов Гусаков и Павел Петров Маринин | Казан... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1866

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Брыкалова Пелагия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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