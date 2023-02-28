Брыкалов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения02.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1845
Отец: Брыкалов Иван Макаров
Крещение
04.08.1845
воспреемники - Онаго ж села уделнай кресьянин Павел Левонтьив Добряков и уделно кресьянская ?? женка вдова Арина Матвеева дочь Шишова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1863
поручители по жениху - того же села удельные крестьяне Михаил Герасимов Мемнонов и Иван Михайлов Куракин; по невесте того ж села удельные крестьяне Даниил Иванов Гусаков и Павел Петров Маринин | Казан... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1866
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Брыкалова Пелагия Иванова
Смерть
Неизвестно