Немнонова (Мемнонова) (Брыкалова) Настасья Иванова
Место рождения
Дата рождения01.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1848
Отец: Брыкалов Иван Макаров
Крещение
02.01.1848
Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1864
поручители - того ж села удельные крестьяне по жениху: Иван Иванов Немнонов и Трофим Иванов Куркин. По невесте: - Симеон Родионов Земсков и Флор Гурьянов Мельников. | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.02.1880
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов
Смерть
Неизвестно