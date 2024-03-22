Немнонова (Мемнонова) (Брыкалова) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Мемнонова) (Брыкалова) Настасья Иванова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1848

Отец: Брыкалов Иван Макаров

Мать: Брыкалова Пераскева Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.01.1848
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1864

Муж: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - того ж села удельные крестьяне по жениху: Иван Иванов Немнонов и Трофим Иванов Куркин. По невесте: - Симеон Родионов Земсков и Флор Гурьянов Мельников. | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.02.1880

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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