Немнонов (Мемнонов) Павел Михайлов
Место рождения
Дата рождения10.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1845
Крещение
12.01.1845
воспреемники - Онаго ж села уделнай кресьяне Иван Тимофеев Медведин и села пригорода Кашпира уделно кресьянская женка Агафья Семенова дочь Билякова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1864
поручители - того ж села удельные крестьяне по жениху: Иван Иванов Немнонов и Трофим Иванов Куркин. По невесте: - Симеон Родионов Земсков и Флор Гурьянов Мельников. | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.02.1880
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Настасья Иванова
Смерть
Неизвестно