Немнонов (Мемнонов) Павел Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов (Мемнонов) Павел Михайлов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1845

Отец: Немнонов Михаил Герасимов

Мать: Немнонова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.01.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Онаго ж села уделнай кресьяне Иван Тимофеев Медведин и села пригорода Кашпира уделно кресьянская женка Агафья Семенова дочь Билякова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1864

Жена: Немнонова (мемнонова) Настасья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - того ж села удельные крестьяне по жениху: Иван Иванов Немнонов и Трофим Иванов Куркин. По невесте: - Симеон Родионов Земсков и Флор Гурьянов Мельников. | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.02.1880

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Немнонова (мемнонова) Настасья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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