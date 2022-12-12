Брыкалов Дорофей Иванов
Место рождения
Дата рождения05.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1850
Отец: Брыкалов Иван Макаров
Крещение
06.06.1850
воспреемники - того ж села удельный крестьянин Павел Левонтьев Добряков и удельно крестьянская дочь девица Авдотья Григорьева дочь Денисова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1869
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Павел Михайлов Мемнонов и Семен Флоров Мельников; по невесте - того ж села крестьяне Иван Иванов Мемнонов и Сидор Иванов Фоменков | Казанская церков... Показать все
Смерть
Неизвестно