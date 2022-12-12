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Брыкалов Дорофей Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1850

Отец: Брыкалов Иван Макаров

Мать: Брыкалова Пераскева Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.06.1850
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - того ж села удельный крестьянин Павел Левонтьев Добряков и удельно крестьянская дочь девица Авдотья Григорьева дочь Денисова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1869

Жена: Брыкалова Евфимия Яковлева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Павел Михайлов Мемнонов и Семен Флоров Мельников; по невесте - того ж села крестьяне Иван Иванов Мемнонов и Сидор Иванов Фоменков | Казанская церков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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