Пономарёва (Горячева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Горячева) Ольга Федоровна

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Место рождения

Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

14.11.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1891 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1950 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: Горячев Федор Васильевич

Мать: Горячева Александра Поликарповна

Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Бракосочетание
1949

Муж: Пономарёв Граций Антонович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пономарёв Александр Грацианович

Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович

Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
1950

Сын: Пономарёв Дмитрий Грацианович

Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович

Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
24.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович

Хабаровский край, город Советская Гавань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович

Смерть
14.11.2004
Красноярский край, Сухобузимский район, посёлок Мингуль
Причина смерти: Болезнь Альцгеймера
Похороны
Неизвестно
Красноярский край, Сухобузимский район, посёлок Мингуль
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