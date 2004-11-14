Пономарёва (Горячева) Ольга Федоровна
Место рожденияЧкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти14.11.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пономарёв Александр Грацианович
Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович
Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пономарёв Дмитрий Грацианович
Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович
Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
24.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович
Хабаровский край, город Советская Гавань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Граций Антонович
Смерть
14.11.2004
Красноярский край, Сухобузимский район, посёлок Мингуль
Причина смерти: Болезнь Альцгеймера
Похороны
Неизвестно
Красноярский край, Сухобузимский район, посёлок Мингуль