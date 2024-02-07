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Горячева Александра Поликарповна

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Место рождения

Оренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Поликарп

Мать: ?

Оренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Пономарёва Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич

Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Леонид Федорович

Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич

Смерть
1969
Республика Хакасия, поселок Аскиз
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