Горячева Александра Поликарповна
Место рожденияОренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Пономарёва Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич
Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горячев Федор Васильевич
Смерть
1969
Республика Хакасия, поселок Аскиз