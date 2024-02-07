Горячев Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1946
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
23.11.1949
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Горячев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
02.08.1955
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
19.01.1958
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
1958
Сын: Горячев Николай Леонидович
Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячева Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно