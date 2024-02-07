Горячев Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячев Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1891 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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1953 г.р.
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1958 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячев Федор Васильевич

Мать: Горячева Александра Поликарповна

Рождение ребёнка
17.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
23.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Горячев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
02.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
19.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
1958

Сын: Горячев Николай Леонидович

Мать ребёнка: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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