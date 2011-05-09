Горячев Александр Леонидович
Место рожденияКрасноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти09.05.2011
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: Горячев Леонид Федорович
Мать: Горячева Нина Николаевна
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Смерть
09.05.2011
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Причина смерти: Несчастный случай