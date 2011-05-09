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Горячев Александр Леонидович

Место рождения

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

09.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Горячев Леонид Федорович

Мать: Горячева Нина Николаевна

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Смерть
09.05.2011
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Причина смерти: Несчастный случай
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