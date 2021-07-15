Горячева (Нагорских) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти15.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1946
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
23.11.1949
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Горячев Александр Леонидович
Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
02.08.1955
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
19.01.1958
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
1958
Сын: Горячев Николай Леонидович
Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2021
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое