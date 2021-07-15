Горячева (Нагорских) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева (Нагорских) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

15.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1953 г.р.
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1958 г.р.

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
23.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Горячев Александр Леонидович

Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
02.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
19.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Рождение ребёнка
1958

Сын: Горячев Николай Леонидович

Отец ребёнка: Горячев Леонид Федорович

Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Леонид Федорович

Смерть
15.07.2021
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
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