село Октябрьское, село Октябрьское, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Октябрьское

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Свято-Духовская волость
543. Свято-Духово (Бахметево, Осоргино), село бывшее владельческое, при речке М. Савруше, дворов 101, жителей 875, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
75251Октябрьскоесело53°57'с.ш.52°28'в.д.N-39-081

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Находки

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Рычковский сельсовет
53643434101с Октябрьскоесело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
С. Святодухово с дер.38Д. Сав. Осоргин122139263

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
903Святодухова (Бахметева), с. вл.при рч. Савруше.4545120350443Церковь православная 1. Фабрика 1. Завод 1.
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