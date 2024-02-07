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Горячев Федор Васильевич

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Место рождения

Оренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячев Василий

Мать: не указана

Оренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Пономарёва Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна

Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Леонид Федорович

Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна

Смерть
1928
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
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