Горячев Федор Васильевич
Место рожденияОренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горячев Василий
Оренгбургская область, Сок-Кармалинский район, с.Серово
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Пономарёва Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна
Чкаловская область, Сок-Кармалинский район, с.Ворошилово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горячева Александра Поликарповна
Смерть
1928
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно
Красноярский край, Бирилюсский район, поселок Полевое