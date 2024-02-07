Пономарёв Дмитрий Грацианович
Место рожденияХабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Дата рождения1950
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
26.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
26.06.1984
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарёва Елена Вячеславовна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист электровоза.
Смерть
2003
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Причина смерти: Туберкулёз (от табакокурения)
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь