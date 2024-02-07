Пономарёв Граций Антонович
Место рожденияХабаровский край, гор.Вяземский
Дата рождения09.07.1929
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1929
Хабаровский край, гор.Вяземский
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пономарёв Александр Грацианович
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна
Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пономарёв Дмитрий Грацианович
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна
Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
24.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна
Хабаровский край, город Советская Гавань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист паровоза, затем тепловоза, затем электровоза.
Смерть
1992
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
Причина смерти: Ишемия
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь