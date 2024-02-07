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Пономарёв Граций Антонович

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Место рождения

Хабаровский край, гор.Вяземский

Дата рождения

09.07.1929

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1929

Отец: Пономарёв Антон Максимович

Мать: Пономарёва Клавдия Васильевна

Хабаровский край, гор.Вяземский
Бракосочетание
1949

Жена: Пономарёва Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пономарёв Александр Грацианович

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна

Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
1950

Сын: Пономарёв Дмитрий Грацианович

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна

Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
24.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна

Хабаровский край, город Советская Гавань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва Ольга Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Машинист паровоза, затем тепловоза, затем электровоза.
Смерть
1992
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
Причина смерти: Ишемия
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
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