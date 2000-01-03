Пономарёва (Лобачева) Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти03.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий Грацианович
Рождение ребёнка
26.06.1984
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий Грацианович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Стрелочница
Смерть
03.01.2000
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Причина смерти: Саркома легкого