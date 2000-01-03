Пономарёва (Лобачева) Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Лобачева) Елена Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

03.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий Грацианович

Рождение ребёнка
26.06.1984

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий Грацианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Дмитрий Грацианович

Работа или профессия
Неизвестно
Стрелочница
Смерть
03.01.2000
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Причина смерти: Саркома легкого
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