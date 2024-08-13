Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна
Место рожденияХабаровский край, город Советская Гавань
Дата рождения24.06.1952
Дата смерти13.08.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1952
Хабаровский край, город Советская Гавань
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суров Евгений Александрович
г. Кемерово
Рождение ребёнка
07.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
20.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
16.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Смерть
13.08.2024
г. Красноярск