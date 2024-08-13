Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна 24.06.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

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Место рождения

Хабаровский край, город Советская Гавань

Дата рождения

24.06.1952

Дата смерти

13.08.2024

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1948 г.р.
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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1952

Отец: Пономарев Граций Антонович

Мать: Пономарева (Горячева) Ольга Федоровна

Хабаровский край, город Советская Гавань
Развод
Неизвестно

Муж: Суров Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Евгений Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суров Евгений Александрович

г. Кемерово
Рождение ребёнка
07.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
20.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
16.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Смерть
13.08.2024
г. Красноярск

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