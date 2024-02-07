Суров Евгений Александрович
Место рожденияг. Кемерово
Дата рождения27.09.1947
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947
Отец: Суров Александр
Мать: Сурова Мария Антоновна
г. Кемерово
Рождение ребёнка
09.02.1973
Дочь: Смагина Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кемерово
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1984
г. Кемерово
Причина смерти: Убийство