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Суров Евгений Александрович

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Место рождения

г. Кемерово

Дата рождения

27.09.1947

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947

Отец: Суров Александр

Мать: Сурова Мария Антоновна

г. Кемерово
Рождение ребёнка
09.02.1973

Дочь: Смагина Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кемерово
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1984
г. Кемерово
Причина смерти: Убийство
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