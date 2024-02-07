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Пономарёв Александр Грацианович

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Место рождения

Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)

Дата рождения

1950

Дата смерти

15.02.1989

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Пономарёв Граций Антонович

Мать: Пономарёва Ольга Федоровна

Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Машинист электровоза.
Смерть
15.02.1989
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Причина смерти: Ишемия
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
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