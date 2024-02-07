Пономарёв Александр Грацианович
Место рожденияХабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Дата рождения1950
Дата смерти15.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Хабаровский край, посёлок Хунгари (текущее название Гурское)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист электровоза.
Смерть
15.02.1989
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Причина смерти: Ишемия
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь