Есакова (Кутузова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова (Кутузова) Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1899 ст.

Дата смерти

11.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1899 ст.

Отец: Кутузов Ефим Семёнович

Мать: Кутузова Марфа Лукинична

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
09.01.1899 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1918 или 1919

Муж: Есаков Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зенкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1923

Дочь: Кулеуш Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1926

Дочь: Федячкина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1933

Дочь: Гаврилова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Есаков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1940

Сын: Есаков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич

Смерть
11.01.1950
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