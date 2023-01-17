Есакова (Кутузова) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения08.01.1899 ст.
Дата смерти11.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1899 ст.
Отец: Кутузов Ефим Семёнович
Мать: Кутузова Марфа Лукинична
Крещение
09.01.1899 ст.
Бракосочетание
1918 или 1919
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зенкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.07.1923
Дочь: Кулеуш Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1926
Дочь: Федячкина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1933
Дочь: Гаврилова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Есаков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.11.1940
Сын: Есаков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Есаков Григорий Григорьевич
Смерть
11.01.1950