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Есаков Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1940

Дата смерти

05.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1940

Отец: Есаков Григорий Григорьевич

Мать: Есакова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
04.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2009
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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