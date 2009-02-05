Есаков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1940
Дата смерти05.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1940
Рождение ребёнка
04.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2009