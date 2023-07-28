Есаков Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1896 ст.
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896 ст.
Крещение
22.09.1896 ст.
Александровка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около 1916
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 171-й пехотный Кобринский полк | Ранен 31.05.1916 в Галиции, лечился в Харькове
Бракосочетание
1918 или 1919
Жена: Есакова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зенкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
30.07.1923
Дочь: Кулеуш Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
09.06.1926
Дочь: Федячкина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1933
Дочь: Гаврилова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Есаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
25.11.1940
Сын: Есаков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна
Военная служба
С 05.02.1942
Воинское звание: Красноармеец | 11 запасная стрелковая бригада
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: Пропал без вести