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Есаков Григорий Григорьевич

Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.09.1896 ст.

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896 ст.

Отец: Есаков Григорий Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
22.09.1896 ст.
Александровка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около 1916
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 171-й пехотный Кобринский полк | Ранен 31.05.1916 в Галиции, лечился в Харькове
Бракосочетание
1918 или 1919

Жена: Есакова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зенкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1923

Дочь: Кулеуш Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1926

Дочь: Федячкина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1933

Дочь: Гаврилова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Есаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1940

Сын: Есаков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Ефимовна

Военная служба
С 05.02.1942
Воинское звание: Красноармеец | 11 запасная стрелковая бригада
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: Пропал без вести