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Есаков Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

22.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Есаков Дмитрий Федотович

Мать: не указана

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Есакова Евдокия Александровна

Александровка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1896 ст.

Сын: Есаков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.

Сын: Есаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.

Дочь: Ерохина Аграфена (Агриппина) Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.

Сын: Есаков Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.

Сын: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1909 ст.

Сын: Есаков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.

Дочь: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.

Дочь: Погодина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около 1917
Рождение ребёнка
12.02.1918 ст.

Сын: Ясаков Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
22.05.1958
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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