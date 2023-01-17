Есаков Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти22.05.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Есаков Дмитрий Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Александровка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1896 ст.
Сын: Есаков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.
Дочь: Ерохина Аграфена (Агриппина) Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.
Сын: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1909 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.
Дочь: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.
Дочь: Погодина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Военная служба
Около 1917
Рождение ребёнка
12.02.1918 ст.
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
22.05.1958