Есаков Дмитрий Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Есаков Федот Петров
Бракосочетание
08.11.1861 ст.
жених вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Есакова Степанида Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Есаков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Есакова Степанида Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Родионова Матрёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Есакова Степанида Матвеева
Место жительства
До 1889
Место жительства
С 1891
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1920