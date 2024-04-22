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Есаков Дмитрий Федотович

Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Есаков Федот Петров

Мать: Есакова Степанида Сидоровна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.11.1861 ст.

Жена: Есакова Степанида Матвеева

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
жених вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Есаков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Есакова Степанида Матвеева

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Есаков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Есакова Степанида Матвеева

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Родионова Матрёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Есакова Степанида Матвеева

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
До 1889
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1891
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1920
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