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Есаков Георгий (Егор) Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.04.1907 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1907 ст.

Отец: Есаков Григорий Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
21.04.1907 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Елизавета Филипповна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1930

Жена: Есакова Елизавета Филипповна

Рождение ребёнка
18.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Елизавета Филипповна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Вера Егоровна

Мать ребёнка: Есакова Елизавета Филипповна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Пропал без вести
Военная служба
С 1941
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