Есаков Георгий (Егор) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1907 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1907 ст.
Крещение
21.04.1907 ст.
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Елизавета Филипповна
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
18.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Вера Егоровна
Мать ребёнка: Есакова Елизавета Филипповна
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Пропал без вести
Военная служба
С 1941