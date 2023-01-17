Есакова (Малкина) Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова (Малкина) Елизавета Филипповна

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1911 ст.

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
18.10.1911 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1930

Муж: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич

Рождение ребёнка
18.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Вера Егоровна

Отец ребёнка: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1985
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