Есакова (Малкина) Елизавета Филипповна
Место рождения
Дата рождения17.10.1911 ст.
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
18.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
18.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Вера Егоровна
Отец ребёнка: Есаков Георгий (Егор) Григорьевич
Смерть
1985