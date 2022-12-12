Есаков Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1904 ст.
Дата смерти?.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904 ст.
Крещение
26.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1938
Дочь: Привизенцева Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна
Военная служба
С 12.12.1943
Воинское звание: красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1944
Причина смерти: Пропал без вести