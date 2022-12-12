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Есаков Ефим Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1904 ст.

Дата смерти

?.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904 ст.

Отец: Есаков Григорий Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
26.12.1904 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Есаков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Есаков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1938

Дочь: Привизенцева Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Есаков Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Ефросинья Ивановна

Военная служба
С 12.12.1943
Воинское звание: красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Ефросинья Ивановна

Смерть
?.11.1944
Причина смерти: Пропал без вести
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