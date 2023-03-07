Есаков Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Василий Ефимович

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

1932

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Есаков Ефим Григорьевич

Мать: Есакова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1984
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