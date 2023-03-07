Есаков Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1984