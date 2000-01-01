Есаков Виктор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Мария
Смерть
1988