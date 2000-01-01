Есаков Виктор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Виктор Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Есаков Ефим Григорьевич

Мать: Есакова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мария

Смерть
1988
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