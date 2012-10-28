Привизенцева (Есакова) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привизенцева (Есакова) Антонина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1938

Дата смерти

28.10.2012

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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1966 г.р.
1968 г.р.
1968 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1938

Отец: Есаков Ефим Григорьевич

Мать: Есакова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Привизенцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Привизенцев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Привизенцев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привизенцев Николай Михайлович

Смерть
28.10.2012
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