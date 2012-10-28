Привизенцева (Есакова) Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1938
Дата смерти28.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1938
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1966
Сын: Привизенцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Привизенцев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Привизенцев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Привизенцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1981
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2012