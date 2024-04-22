Есакова (Мишунина) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1905 ст.
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1905 ст.
Крещение
25.09.1905 ст.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1938
Дочь: Привизенцева Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1941
Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
03.09.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963