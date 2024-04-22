Есакова (Мишунина) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсакова (Мишунина) Ефросинья Ивановна

Есакова (Мишунина) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1905 ст.

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
25.09.1905 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Есаков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Есаков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1938

Дочь: Привизенцева Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Есаков Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
03.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Ефим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Ефим Григорьевич

Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close