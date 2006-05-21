Ясаков Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1918 ст.
Дата смерти21.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1918 ст.
Крещение
14.02.1918 ст.
Военная служба
С ?.11.1939 по ?.08.1946
Воинское звание: сержант | Медаль "За боевые заслуги" 19.09.1944
Бракосочетание
23.06.1953
Жена: Ясакова Анна Григорьевна
Развод
До 1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясакова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясакова Анна Григорьевна
Работа или профессия
С 1965 по 1975
Директор школы | Место работы: СОШ с. Ивановка | Должность: Директор школы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2006