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Ясаков Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1918 ст.

Дата смерти

21.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

1926 г.р.
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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1918 ст.

Отец: Есаков Григорий Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
14.02.1918 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С ?.11.1939 по ?.08.1946
Воинское звание: сержант | Медаль "За боевые заслуги" 19.09.1944
Бракосочетание
23.06.1953

Жена: Ясакова Анна Григорьевна

Развод
До 1953

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясакова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясакова Анна Григорьевна

Работа или профессия
С 1965 по 1975
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Директор школы | Место работы: СОШ с. Ивановка | Должность: Директор школы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2006
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