Коровина (Есакова) Параскева (Прасковья) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Есакова) Параскева (Прасковья) Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.07.1910 ст.

Дата смерти

?.07.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1910 ст.

Отец: Есаков Григорий Дмитриевич

Мать: Есакова Евдокия Александровна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
25.07.1910 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1933

Сын: Коровин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Василий Иванович

Смерть
?.07.1994
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