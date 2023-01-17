Коровина (Есакова) Параскева (Прасковья) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1910 ст.
Дата смерти?.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1910 ст.
Крещение
25.07.1910 ст.
Рождение ребёнка
?.09.1933
Сын: Коровин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1939
Рождение ребёнка
01.01.1942
Рождение ребёнка
28.10.1949
Рождение ребёнка
05.10.1951
Рождение ребёнка
09.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1994