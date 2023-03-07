Коровин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1912 ст.
Дата смерти?.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
02.02.1912 ст.
Рождение ребёнка
?.09.1933
Сын: Коровин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1939
Рождение ребёнка
01.01.1942
Рождение ребёнка
28.10.1949
Рождение ребёнка
05.10.1951
Рождение ребёнка
09.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1960