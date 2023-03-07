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Коровин Василий Иванович

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1912 ст.

Дата смерти

?.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
02.02.1912 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1933

Сын: Коровин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Рождение ребёнка
28.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Рождение ребёнка
05.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Рождение ребёнка
09.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Параскева (Прасковья) Григорьевна

Смерть
?.10.1960
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