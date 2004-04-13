Кулеуш (Есакова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1923
Дата смерти13.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923
Бракосочетание
05.05.1946
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
08.01.1949
Шестопаловка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1951
Смерть
13.04.2004
Белгород-Днестровский, Одеська область
Причина смерти: церебральный атеросклероз