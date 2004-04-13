Кулеуш (Есакова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулеуш (Есакова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.07.1923

Дата смерти

13.04.2004

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923

Отец: Есаков Григорий Григорьевич

Мать: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.05.1946

Муж: Кулеуш Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулеуш Иван Пантелеевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулеуш Иван Пантелеевич

Шестопаловка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулеуш Иван Пантелеевич

Смерть
13.04.2004
Белгород-Днестровский, Одеська область
Причина смерти: церебральный атеросклероз
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