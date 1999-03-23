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Кулеуш Иван Пантелеевич

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Место рождения

Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика

Дата рождения

25.02.1919

Дата смерти

23.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1919

Отец: Кулеуш Пантелеймон Иванович

Мать: Кулеуш Анна Харитоновна

Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Военная служба
С 03.10.1939
Род войск: Кавалерия | Воинское звание: Гвардии старший сержант | Медаль «За боевые заслуги» 21.03.1944 - увел расчет в тыл противника и в другом месте с боем пробился к своим сохранив пулемет, тачанк... Показать все
Бракосочетание
05.05.1946

Жена: Кулеуш Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Григорьевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Григорьевна

Шестопаловка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулеуш Анна Григорьевна

Работа или профессия
С 1963 по 1965
Директор школы | Место работы: СОШ с. Ивановка | Должность: Директор школы
Смерть
23.03.1999
Белгород-Днестровский, Одеська область
Причина смерти: рак легких
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