Кулеуш Иван Пантелеевич
Место рожденияГоришние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Дата рождения25.02.1919
Дата смерти23.03.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1919
Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Военная служба
С 03.10.1939
Род войск: Кавалерия | Воинское звание: Гвардии старший сержант | Медаль «За боевые заслуги» 21.03.1944 - увел расчет в тыл противника и в другом месте с боем пробился к своим сохранив пулемет, тачанк... Показать все
Бракосочетание
05.05.1946
Жена: Кулеуш Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1949
Шестопаловка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1951
Работа или профессия
С 1963 по 1965
Директор школы | Место работы: СОШ с. Ивановка | Должность: Директор школы
Смерть
23.03.1999
Белгород-Днестровский, Одеська область
Причина смерти: рак легких