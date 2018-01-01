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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2АККЕРМАН. Уездный. (Пригородные посады: Папушоя, Турлаки и Шаба и урочище Кпмбет или Малая Каторжа - показаны в Аккерманском уезде).При Днестровском лимане (Лако Овидулуй).1830167¼16101299110070Церквей: православных 3, армяно-григориянская 1. Еврейская синогога 1, молитвенный дом 1. Уездное училище. Девичьих пансионов 2. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базаров ежен Показать все
179Панушоя, посад.при Днестровском лимане.¼—50311291099Церковь православная 1. Заводов 3: кирпичный 1, черепичный 1 и гончарный 1.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16542Білгород-Дністровськиймістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуміськрада Білгород- Дністровська