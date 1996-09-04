Зенкина (Есакова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенкина (Есакова) Мария Григорьевна

Зенкина (Есакова) Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1920

Дата смерти

04.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Есаков Григорий Григорьевич

Мать: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1947

Сын: Зенкин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Зенкин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
10.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенкин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенкин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Зенкин Яков Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Яков Семёнович

Смерть
04.09.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close