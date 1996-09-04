Зенкина (Есакова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти04.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
05.03.1947
Сын: Зенкин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Зенкин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
10.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зенкин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенкин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Зенкин Яков Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1996