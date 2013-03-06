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Есаков Михаил Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

06.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Есаков Григорий Григорьевич

Мать: Есакова Евдокия Ефимовна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2013
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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