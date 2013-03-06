Есаков Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти06.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2013
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан