село Казанка, село Казанка, Чермасанская волость, Белебеевский уезд (на 1906) — Familio

Казанка

Чермасанская волость, Белебеевский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Чермасанская волость
7Казанка, с. на прос. дор., при реч. Юрме, церковь (постр. в 1895 г.), вол. прав., зем. шк., бак. лав., х.-з. маг., 3 ветр. мел.5578252257Земледелие
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