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Кутузов Ефим Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Кутузов Семён Митрофанов

Мать: Кутузова Любовь Корнеева

Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Жена: Кутузова Марфа Лукинична

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899 ст.

Дочь: Есакова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Кутузова Марфа Лукинична

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1905 ст.

Сын: Кутузов Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Кутузова Марфа Лукинична

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1946
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