Кутузов Ефим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1946
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Кутузов Семён Митрофанов
Мать: Кутузова Любовь Корнеева
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Жена: Кутузова Марфа Лукинична
Рождение ребёнка
08.01.1899 ст.
Дочь: Есакова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Кутузова Марфа Лукинична
Рождение ребёнка
10.07.1905 ст.
Сын: Кутузов Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Кутузова Марфа Лукинична
Смерть
1946