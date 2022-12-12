Кутузова Марфа Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузова Марфа Лукинична

Кутузова Марфа Лукинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Муж: Кутузов Ефим Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899 ст.

Дочь: Есакова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кутузов Ефим Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1905 ст.

Сын: Кутузов Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Кутузов Ефим Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close