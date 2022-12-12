Кутузова Марфа Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1899 ст.
Дочь: Есакова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кутузов Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
10.07.1905 ст.
Сын: Кутузов Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Кутузов Ефим Семёнович
Смерть
Неизвестно