Кутузов Владимир Ефимович
Место рождения
Дата рождения10.07.1905 ст.
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905 ст.
Отец: Кутузов Ефим Семёнович
Мать: Кутузова Марфа Лукинична
Крещение
13.07.1905 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1924
Сын: Кутузов Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 13.08.1941
Воинское звание: сержант
Смерть
1968
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан