Кутузов Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузов Владимир Ефимович

Кутузов Владимир Ефимович

avatar

Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.07.1905 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905 ст.

Отец: Кутузов Ефим Семёнович

Мать: Кутузова Марфа Лукинична

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
13.07.1905 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1924

Сын: Кутузов Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 13.08.1941
Воинское звание: сержант
Смерть
1968
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close