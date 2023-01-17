Котов Гавриил Ильич
Место рождения
Дата рождения06.04.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1793
Отец: Котов Илья Васильевич
Крещение
06.04.1793
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник: села Ерамаски Успенской церкви диякон Иван Порфириев Ремянников
Бракосочетание
19.02.1815
Жена: Котова Мария Логиновна
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители Села Ерамаски дьякон Иоан Ремянников, деревни Очупихи Семен Петров Юхнин, Фирст Ефимов, Села Нечкина Василей Прокопьев Лушников, деревни Дубровки Федор Дмитриев Зылев. Брак венчал Иерей Ион... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1818
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
25.10.1821
Дочь: Параскева Гаврииловна
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
13.04.1823
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
13.01.1825
Сын: Котов Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
13.02.1828
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
13.10.1830
Дочь: Устина Гаврииловна
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Феодосия Гаврииловна
Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно