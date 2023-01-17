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Котов Гавриил Ильич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.04.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1793

Отец: Котов Илья Васильевич

Мать: Котова Устина Прокопьевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.04.1793
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник: села Ерамаски Успенской церкви диякон Иван Порфириев Ремянников
Бракосочетание
19.02.1815

Жена: Котова Мария Логиновна

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители Села Ерамаски дьякон Иоан Ремянников, деревни Очупихи Семен Петров Юхнин, Фирст Ефимов, Села Нечкина Василей Прокопьев Лушников, деревни Дубровки Федор Дмитриев Зылев. Брак венчал Иерей Ион... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1818

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1821

Дочь: Параскева Гаврииловна

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1823

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1825

Сын: Котов Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1828

Сын: Котов Семен Гавриилович

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1830

Дочь: Устина Гаврииловна

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Феодосия Гаврииловна

Мать ребёнка: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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