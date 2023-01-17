Котов Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1807 и 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Котов Василий Федорович
Мать: Котова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафия Ильинична
Мать ребёнка: Котова Устина Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.04.1793
Сын: Котов Гавриил Ильич
Мать ребёнка: Котова Устина Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.04.1796
Дочь: Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Котова Устина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Котов Григорий Ильич
Мать ребёнка: Котова Устина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Иван Ильич
Мать ребёнка: Котова Устина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1807 и 1829